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Бывший хоккеист сборной Латвии Оскар Бартулис принял российское гражданство, подтвердили в Латвийской федерации хоккея.

Федерация получила заявление 31-летнего Бартулиса, в котором сообщается, что он отказывается играть в сборной Латвии, так как получил гражданство России.

Карьера Бартулиса в латвийской хоккейной сборной на этом закончена.

По закону, граждане Латвии не могут иметь двойного гражданства с Россией, Белоруссией и некоторыми другими странами.