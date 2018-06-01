Хоккеист Бартулис принял гражданство России и завершил карьеру в Латвии (25)
Спорт | 1 июня 2018 года, 17:36
Бывший хоккеист сборной Латвии Оскар Бартулис принял российское гражданство, подтвердили в Латвийской федерации хоккея.
Федерация получила заявление 31-летнего Бартулиса, в котором сообщается, что он отказывается играть в сборной Латвии, так как получил гражданство России.
Карьера Бартулиса в латвийской хоккейной сборной на этом закончена.
По закону, граждане Латвии не могут иметь двойного гражданства с Россией, Белоруссией и некоторыми другими странами.
Русские жили на территории Латвии ещё до прихода крестоносцев. Здесь их дом. Так куда ты предлагаешь русских выселить?
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это когда ты свалишь в вусраину хохложепик, а русские тут всегда жили
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300 000 тыщ. уехавших латышей на грядки в ирию и англию ари нодевеи? бугагага. Так ты может сам от туда пишешь и моешь сортир
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