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Победителем традиционного Рижского веломарафона Toyota стал названный в прошлом году лучшим велосипедистом Латвии Мартиньш Блумс, пишет NRA.

Блумс был лучшим на дистанции в 64 километра, которая была разделена на четыре круга. Соревнования он завершил за один час, 25 минут и семь секунд. Блумс представляет команду CST Sandd Americian Eagle, которая является одной из сильнейших горной езде на велосипеде.

На дистанции в 32 километра лучше всего себя показал Гирт Цирвелис (Roadex), закончивший марафон за 45 минут и 21 секунду.

Веломарафон состоялся уже в 35-й раз. Мероприятие проводится на главных улицах и мостах Риги. В прошлом году победителем веломарафона стал Марис Богданович.

Фото: flickr.com/DanPetr