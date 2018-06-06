Оторвались по полной: футболисты перед отъездом в Россию устроили оргию (3)

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Спорт | 6 июня 2018 года, 19:17

Футболисты сборной Мексики устроили большую вечеринку перед отъездом в Россию на чемпионат мира. Девять игроков сняли частный дом неподалеку от Мехико и заказали около 30 проституток.

Среди других участие в шумной вечеринке приняли участие основной вратарь команды Гильермо Очоа, а также Рауль Хименес, Джованни дос Сантос, Карлос Сальседо и Марко Фабиан, сообщает "Спорт-экспресс". Примечательно, что никто из футболистов скорее всего не будет наказан, поскольку тренировок они не пропускали и устроили оргию в свободное от футбола время.

Отмечается, что это уже не первый подобный эпизод в современной истории сборной Мексики. Ранее аналогичные истории случались в 2010 и 2011 годах, однако тогда некоторых игроков все-таки отстранили от сборной и оштрафовали.

Источник: Вести.Ru
Комментарии 3
Светлана3 часа назад
"...никто из футболистов скорее всего не будет наказан..."

А вот не уверена!
Еще как будут!
Половина из них женаты, а вы растрезвонили.
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Патриот 52 минуты назад
Там жёны даже рот не смогут открыть, в отличии от наших. Это у нас дерьмократия а там в морду и на улицу.
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Ъ57 минут назад
кому нахуй интересно сколько они там шлюх сняли,сборная Мексики вообще могут переебать друг друга в жопу и это тоже никому не будет интересно,уроды одним словом!
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