FIFA заявила о полной готовности России к чемпионату мира (1)
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу.
«Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления», — заявил он.
Инфантино добавил, что «не обеспокоен возможными случаями дискриминации или безопасностью во время чемпионата, хотя очевидно, что мы подходим к этому очень серьезно. Рефери могут остановить матчи, есть мониторинговая система, есть санкции за нарушения, и все предупреждены, что будет в случае нарушений».
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России и завершится 15 июля.
Источник: lenta.ru