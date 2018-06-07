FIFA заявила о полной готовности России к чемпионату мира (1)

фото

Спорт | 7 июня 2018 года, 08:57

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу.

«Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления», — заявил он.

Инфантино добавил, что «не обеспокоен возможными случаями дискриминации или безопасностью во время чемпионата, хотя очевидно, что мы подходим к этому очень серьезно. Рефери могут остановить матчи, есть мониторинговая система, есть санкции за нарушения, и все предупреждены, что будет в случае нарушений».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России и завершится 15 июля.

Источник: lenta.ru

Комментарии 1
Платон 1 час назад
Наверное ни одному государству не пришлось преодолевать столько препятствий на пути к чему - то значимому .Подготовка к этому чемпионату истрепала нервы всей России и многим фанатам футбола . Будем держать кулаки , чтобы провокации не помешали пройти этому прекрасному празднику спорта. Хотя фантазии зла , особенно срежиссированные Америкой , предвидеть сложно. Сейчас в Конгрессе обсуждается предложение в ФИФА , что страны диктаторы не имеют права проводить такие большие соревнования . Себя , естественно , они таковыми не считают .
Ответить