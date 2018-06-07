Спорт |

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что Россия полностью готова к проведению чемпионата мира по футболу.

«Думаю, что сейчас, за неделю до начала турнира, мы можем с уверенностью сказать: Россия на 100 процентов готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас всех ждут незабываемые впечатления», — заявил он.

Инфантино добавил, что «не обеспокоен возможными случаями дискриминации или безопасностью во время чемпионата, хотя очевидно, что мы подходим к этому очень серьезно. Рефери могут остановить матчи, есть мониторинговая система, есть санкции за нарушения, и все предупреждены, что будет в случае нарушений».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России и завершится 15 июля.

Источник: lenta.ru