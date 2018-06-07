Спорт |

Мужская сборная Латвии по футболу, которая во вторник в четвертый раз подряд выиграла Кубок Балтии, поднялась в рейтинге ФИФА на 10 позиций и теперь занимает 129-е место. Обновленный рейтинг был опубликован 7 июня.

Футболисты сборной Латвии победили в розыгрыше Кубка Балтии, со счетом 1:0 дома переиграв Эстонию, а затем в гостях сыграв вничью 1:1 с Литвой. Таким образом, Латвия победила в турнире уже в четвертый раз подряд и 13-й раз в цеьтм, что является рекордом этих соревнований.

Эстония потеряла одну позицию и теперь находится на 94-м месте, а Литва поднялась на 7 мест и расположилась на 126-ю строчке.

9 июня латвийская сборная проведет проверочный матч против Азербайджана, которая находится в рейтинге на 105 месте.

Рекорд Латвии в рейтинге ФИФА - 45-е место, которого сборная достигла в 2009 году.

Лидером рейтинга остается Германия, за ней следует Бразилия. На третьем месте расположилась Бельгия, которая обогнала Португалию и Аргентину.

Фото: flickr.com/Janis Ligats