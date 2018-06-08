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"Вашингтон" в гостях победил "Вегас" со счетом 4:3 в пятом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевал Кубок Стэнли. "Кэпиталз" выиграли серию - 4-1.

У победителей шайбы забросили Якуб Врана (27-я минута), Александр Овечкин (31), Деванте Смит-Пелли (50) и Ларс Эллер (53). В составе хозяев отличились Нэйт Шмидт (30), Дэвид Перрон (33) и Райлли Смит (40).

"Вашингтон" проиграл первый матч серии с "Вегасом", затем выиграл четыре встречи подряд. В нынешнем плей-офф "Кэпиталз" обыграли поочередно "Коламбус (4-2 в серии), "Питтсбург" (4-2) и "Тампу" (4-3). "Вегас" выбил из Кубка Стэнли "Лос-Анджелес" (4-0), "Сан-Хосе" (4-2) и "Виннипег" (4-1). По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" (105 очков) занял третье место в Восточной конференции, "Вегас" - третье на Западе (109). При этом оба клуба стали победителями своих дивизионов.

По итогам сезона Овечкин стал лучшим снайпером как регулярного чемпионата (49 голов), так и плей-офф (15). Другой форвард "Вашингтона", Евгений Кузнецов, стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 32 очка (12+20), второе место занял Овечкин с 27 очками (15+12).

"Вашингтон", выступающий в НХЛ с 1974 года, во второй раз принимал участие в финале. В 1998 году столичная команда со счетом 0-4 уступила "Детройту". С 1998 года до нынешнего сезона команда ни разу не смогла преодолеть второй раунд Кубка Стэнли. При этом на счету "Вашингтона" три титула победителя регулярного чемпионата (все три добыты после прихода в команду Овечкина в 2005 году) и 11 побед в дивизионе, семь из которых также одержаны в период выступления за клуб нынешнего капитана.

"Вашингтон" стал третьей командой, которая завоевала Кубок Стэнли с европейским капитаном, и первым чемпионом с 2002 года с тремя и более российскими игроками в составе (Овечкин, нападающий Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов).

Источник: ИТАР-ТАСС