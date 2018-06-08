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Мужская сборная Латвии по футболу, которая во вторник в четвертый раз подряд выиграла Кубок Балтии, поднялась в рейтинге FIFA на 10 позиций и теперь занимает 129-е место. Обновленный рейтинг был опубликован 7 июня.

Футболисты сборной Латвии победили в розыгрыше Кубка Балтии, со счетом 1:0 дома переиграв Эстонию, а затем в гостях сыграв вничью 1:1 с Литвой. Таким образом, Латвия победила в турнире уже в четвертый раз подряд и 13-й раз в целом, что является рекордом этих соревнований.

Завтра, 9 июня, латвийская сборная проведет проверочный матч против Азербайджана, которая находится в рейтинге на 105 месте.

Рекорд Латвии в рейтинге FIFA - 45-е место, которого сборная достигла в 2009 году.

Лидером рейтинга остается Германия, за ней следует Бразилия. На третьем месте расположилась Бельгия, которая обогнала Португалию и Аргентину.

Как сообщалось, тренер сборной Латвии по футболу Александр Старков был снят с занимаемой должности в апреле, так как 25 марта его команда в проверочной игре со счетом 0:1 уступила Гибралтару, пережив одно из самых унизительных поражений в истории латвийского футбола.