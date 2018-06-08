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Пятая ракетка мира, латвийская теннисистка Алена Остапенко, проигравшая в первом круге на "Ролан Гаррос" во всех трех разрядах, решила прекратить сотрудничество с австралийским специалистом Дэвидом Тэйлором и ищет нового тренера, сообщает Rus.Lsm.lv.

"Тейлор — дорогой специалист, и мы, честно говоря, ожидали от него более результативной работы. С завершением грунтового сезона решили прекратить с ним сотрудничество", — подтвердила Елена Яковлева, мать теннисистки.

Тэйлор в тренерский штаб Остапенко вошел в конце прошлого года. Австралиец помог Остапенко с подготовкой к новому сезону, но не оправдал возложенных на него надежд.

Сегодня, 8 июня, у Алены Остапенко день рождения. Спортсменке исполнился 21 год.