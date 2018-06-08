После поражения на "Ролан Гаррос" Остапенко ищет нового тренера (3)
Спорт | 8 июня 2018 года, 18:18
Пятая ракетка мира, латвийская теннисистка Алена Остапенко, проигравшая в первом круге на "Ролан Гаррос" во всех трех разрядах, решила прекратить сотрудничество с австралийским специалистом Дэвидом Тэйлором и ищет нового тренера, сообщает Rus.Lsm.lv.
"Тейлор — дорогой специалист, и мы, честно говоря, ожидали от него более результативной работы. С завершением грунтового сезона решили прекратить с ним сотрудничество", — подтвердила Елена Яковлева, мать теннисистки.
Тэйлор в тренерский штаб Остапенко вошел в конце прошлого года. Австралиец помог Остапенко с подготовкой к новому сезону, но не оправдал возложенных на него надежд.
Сегодня, 8 июня, у Алены Остапенко день рождения. Спортсменке исполнился 21 год.
Нечего на зеркало пенять коли у самой руки растут из не того места.
35
Ответить
Продавцом картошки на базаре
13
Ответить
Дело в тренере? Фуф.
1
Ответить