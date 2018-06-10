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Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 11-й раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.

Первая ракетка мира 32-летний Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в финале в Париже в трех сетах взял верх над австрийцем Домиником Тимом (7) - 6:4, 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.

Для "короля грунта" эта победа стала 17-й на турнирах Большого шлема. "Королем грунта" его прозвали за то, что теннисист наиболее успешно выступает на грунтовых кортах, на которых выиграл рекордные 57 турниров.

В текущем сезоне Надаль также выиграл турниры в Риме, Барселоне и Монте-Карло. Теперь на его счету 79 титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Надаль завоевал золото на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году в одиночном разряде, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро победил в парном разряде.