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Звезда латвийского тенниса Алена Остапенко, не сумевшая защитить в Париже титул победительницы, выбыла из первой десятки мирового рейтинга WTA по итогам турнира "Ролан Гаррос", сообщает sportacentrs.com. Алена опустилась на семь позиций и занимает 12 место.

12 место является для Остапенко самым низким с 27 августа прошлого года.

Лидерство в рейтинге сохранили чемпионы "Ролан Гаррос" Симона Халеп и Рафаэль Надаль.