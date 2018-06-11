Остапенко выбыла из десятки лучших теннисисток мира (2)

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Спорт | 11 июня 2018 года, 12:17

Звезда латвийского тенниса Алена Остапенко, не сумевшая защитить в Париже титул победительницы, выбыла из первой десятки мирового рейтинга WTA по итогам турнира "Ролан Гаррос", сообщает sportacentrs.com. Алена опустилась на семь позиций и занимает 12 место.

12 место является для Остапенко самым низким с 27 августа прошлого года.

Лидерство в рейтинге сохранили чемпионы "Ролан Гаррос" Симона Халеп и Рафаэль Надаль.

Комментарии 2
Алла2 часа назад
То ли ещё будет, ой ой ой!
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пин пон16 минут назад
счас недобитокси премию отберут!!! выступай ду..а за РОССИЮ!!!!! если манда пушистая!!!
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