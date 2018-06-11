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Кабинет министров планирует поддержать кандидатуру Швеции и Латвии на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году. Об это свидетельствует сообщение Министерства образования и науки.

Кроме того, правительство хочет направить 264 тысячи евро на проведение первичной экспертизы и других затрат по приведению в порядок бобслейной трассы в Сигулде, пишет Latviajs Avīze.

Первичную проверку трассы необходимо сделать к 15 сентябрю 2018 года.

Напомним, в январе 2018 года представители Шведского олимпийского комитета посетили Сигулду и осмотрели санно-бобслейную трассу.

По словам главы Латвийского олимпийского комитета Алдона Врублевска, Латвия имеет серьезные шансы на проведение зимней Олимпиады в 2026 году.

Фото: latvija.travel/Siguldas TIC