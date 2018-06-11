Олимпиаде быть! На трассу в Сигулде выделят 260 тысяч евро (33)
Спорт | 11 июня 2018 года, 17:10
Кабинет министров планирует поддержать кандидатуру Швеции и Латвии на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году. Об это свидетельствует сообщение Министерства образования и науки.
Кроме того, правительство хочет направить 264 тысячи евро на проведение первичной экспертизы и других затрат по приведению в порядок бобслейной трассы в Сигулде, пишет Latviajs Avīze.
Первичную проверку трассы необходимо сделать к 15 сентябрю 2018 года.
Напомним, в январе 2018 года представители Шведского олимпийского комитета посетили Сигулду и осмотрели санно-бобслейную трассу.
По словам главы Латвийского олимпийского комитета Алдона Врублевска, Латвия имеет серьезные шансы на проведение зимней Олимпиады в 2026 году.
Фото: latvija.travel/Siguldas TIC
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