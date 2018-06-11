Олимпиаде быть! На трассу в Сигулде выделят 260 тысяч евро (33)

фото

Спорт | 11 июня 2018 года, 17:10

Кабинет министров планирует поддержать кандидатуру Швеции и Латвии на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году. Об это свидетельствует сообщение Министерства образования и науки.

Кроме того, правительство хочет направить 264 тысячи евро на проведение первичной экспертизы и других затрат по приведению в порядок бобслейной трассы в Сигулде, пишет Latviajs Avīze.

Первичную проверку трассы необходимо сделать к 15 сентябрю 2018 года.

Напомним, в январе 2018 года представители Шведского олимпийского комитета посетили Сигулду и осмотрели санно-бобслейную трассу.

По словам главы Латвийского олимпийского комитета Алдона Врублевска, Латвия имеет серьезные шансы на проведение зимней Олимпиады в 2026 году.

Фото: latvija.travel/Siguldas TIC

Комментарии 33
Ж53 минуты назад
Слушай ты педриотт!Ты уже зеаешь,сколько стырят,твои,из 6-ой колонны?Я незнаю,но догадываюсь-половину,если не больше!Педрулилляй,кыш на работу!
2
Ответить
Ministry of Truth50 минут назад
Vai sapņo, ka kāds tev iespraudīs cieto zem astes?
1
Ответить
Ministry of Truth52 минуты назад
Galvenais šai sakarā - nepielaist tūdaliņu mēslus pie trases pārbūves darbiem - izzags visu, un, ja vispār spēs vienoties par to, kurš tiks pie tā kumosa.
Lai nesanāk, kā ar vilcieniem - pat Āfrikā ir jauni vilcienu, bet mēs braucam ar vecām grabažām.
1
Ответить