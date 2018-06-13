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Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, сообщает ТАСС.

Страна-хозяйка мирового первенства определилась на 68-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира по футболу-2026 станет первым в истории, который пройдет с 48 участниками.

Изначально за проведение мундиаля боролись шесть заявок, однако к решающему выбору конгресса ФИФА их осталось только две: Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики.

В США проходил чемпионат мира в 1994 году, а Мексика принимала ведущие сборные планеты дважды — в 1970 и 1986 годах.