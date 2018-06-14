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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира.

На первом месте оказался форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси, годовой доход которого журнал оценил в 111 миллионов долларов.

Вторую позицию занял прошлогодний лидер рейтинга Криштиану Роналду, заработавший за год 108 миллионов долларов.

Третье место занял нападающий ПСЖ Неймар с доходом в 90 миллионов долларов.

Также в десятку вошли Поль Погба ($29,5 млн), Луис Суарес ($26,9 млн), Серхио Агуэро ($23,5 млн), Анхель ди Мария ($22,6 млн), Килиан Мбаппе ($22,5 млн), Тиагу Силва ($22,4 млн), Хамес Родригес ($16,8 млн).