Спорт |

Футболист «Барселоны» Лео Месси, продливший свой контракт осенью 2017 года, опередил победителя Лиги чемпионов из мадридского «Реала», португальского игрока Криштиану Роналду и стал самым высокооплачиваемым футболистом по версии Forbes.

Роналду держал первенство в этом рейтинге с 2014 года.

Общий доход Месси Forbes оценил в 111 млн долларов, доход Роналду — в 108 млн долларов.

Третью строчку занял нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан национальной сборной Бразилии Неймар (его доход составляет 90 млн долларов).

Остальные спортсмены отстают от тройки лидеров с заметным отрывом. Так, четвертую строку рейтинга занял Поль Погба, выступающий за «Манчестер Юнайтед»: его доход достиг 29,5 млн долларов. На пятом месте — игрок «Барселоны» Луис Суарес с доходом в 26,9 млн долларов.