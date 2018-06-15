Американская телекомпания извинилась за жест Робби Уильямса (2)
Спорт | 15 июня 2018 года, 15:28
Американская телевизионная компания FOX принесла извинения зрителям за неприличный жест британского исполнителя Робби Уильямса во время открытия чемпионата мира по футболу — 2018 в России, сообщает Sport24.
По информации The Telegraph, из-за того, что трансляция велась в прямом эфире, телевизионщики не смогли скорректировать этот момент.
В «Лужниках» Уильямс исполнил свои самые известные хиты, после чего показал средний палец в камеру.
Источник: Газета.ru
На сколько его раньше любил и уважал на столько к нему сейчас вызывае отвращение! Ублюдок!
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этот факт лично тебе!
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