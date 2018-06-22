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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова сумела пробиться в четвертьфинал турнира Mallorca Open, призовой фонд которого составляет 250 000 долларов.

Матч между занимающей 20-е место в рейтинге WTA Севастовой и 140-й ракеткой мира из Германии Антонией Лоттнер длился 1 час 31 минуту. Первый сет выиграла немка со счетом 6:1, а два последующих остались за латвийкой — 6:3, 6:1.

"У меня были некоторые шансы сделать брейк в первом сете, но события развивались не по моему сценарию, к тому же она подавала очень хорошо. Но я знала, что во втором сете достаточно одного брейка, и я этого дождалась", — приводит слова Севастовой официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

За выход в полуфинал Анастасия поспорит с Айлой Томлянович, представляющей Австралию и вышедшей в основную сетку турнира из квалификации. Матч состоится не раньше 17:30 по латвийскому времени, ранее спортсменки не встречались.