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20-я ракетка мира из Латвии Анастасия Севастова вышла в полуфинал травяного турнира на Мальорке. В четвертьфинале она обыграла Айлу Томлянович со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Во втором сете Севастова уступала 0:3 с двойным брейком, но после этого выиграла 12 из последующих 13 геймов – в том числе, восемь подряд.

Севастова, действующая чемпионка на Мальорке, вышла в третий полуфинал WTA в этом сезоне и 12-й в карьере. В этом году латвийка пока ни разу не доходила до финала.

За выход в финал Севастова сыграет либо с Самантой Стосур, либо с Элисон Риск.