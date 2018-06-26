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Первая теннисистка Латвии и двенадцатая ракетка мира Алена Остапенко перед стартом на Уимблдоне начнет работать с новым тренером, сообщает TennisLife.

Сотрудничеством с Дэвидом Тейлором команда Остапенко осталась недовольна.

Прошлогодняя победительница "Ролан Гаррос" выбыла из борьбы в Париже в первом же круге, после чего работа с австралийским тренером была прекращена.

Заменит Тейлора голландец Гленн Схап, успевший поработать с такими топ-игроками, как россиянки Динара Сафина, Надежда Петрова и австралийка Елена Докич.

До недавнего времени он сотрудничал с Анетт Контавейт, а эстонка под руководством голландца сумела подняться в мировом рейтинге до 24-й позиции. Остапенко сейчас замыкает в ранжире WTA дюжину сильнейших.