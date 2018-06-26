Остапенко поедет на Уимблдон с новым тренером (3)

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Спорт | 26 июня 2018 года, 18:14

Первая теннисистка Латвии и двенадцатая ракетка мира Алена Остапенко перед стартом на Уимблдоне начнет работать с новым тренером, сообщает TennisLife.

Сотрудничеством с Дэвидом Тейлором команда Остапенко осталась недовольна.

Прошлогодняя победительница "Ролан Гаррос" выбыла из борьбы в Париже в первом же круге, после чего работа с австралийским тренером была прекращена.

Заменит Тейлора голландец Гленн Схап, успевший поработать с такими топ-игроками, как россиянки Динара Сафина, Надежда Петрова и австралийка Елена Докич.

До недавнего времени он сотрудничал с Анетт Контавейт, а эстонка под руководством голландца сумела подняться в мировом рейтинге до 24-й позиции. Остапенко сейчас замыкает в ранжире WTA дюжину сильнейших.

Комментарии 3
Кий2 часа назад
Только деньги потратит а толку не будет. Самое лучшее уже позади.
2
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Радостное известие2 часа назад
Будут только победы! Слава Латвии! А можно улицу переназвать где-нибудь в её честь. Хороший подарок Алене о населения Латвии независимо от ...?
2
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Ж1 час назад
Нет,к сожалению,у нас,что касается названия улиц,только дудаевы и авеню,сорри!
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