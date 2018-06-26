Остапенко поедет на Уимблдон с новым тренером (3)
Спорт | 26 июня 2018 года, 18:14
Первая теннисистка Латвии и двенадцатая ракетка мира Алена Остапенко перед стартом на Уимблдоне начнет работать с новым тренером, сообщает TennisLife.
Сотрудничеством с Дэвидом Тейлором команда Остапенко осталась недовольна.
Прошлогодняя победительница "Ролан Гаррос" выбыла из борьбы в Париже в первом же круге, после чего работа с австралийским тренером была прекращена.
Заменит Тейлора голландец Гленн Схап, успевший поработать с такими топ-игроками, как россиянки Динара Сафина, Надежда Петрова и австралийка Елена Докич.
До недавнего времени он сотрудничал с Анетт Контавейт, а эстонка под руководством голландца сумела подняться в мировом рейтинге до 24-й позиции. Остапенко сейчас замыкает в ранжире WTA дюжину сильнейших.
Только деньги потратит а толку не будет. Самое лучшее уже позади.
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Будут только победы! Слава Латвии! А можно улицу переназвать где-нибудь в её честь. Хороший подарок Алене о населения Латвии независимо от ...?
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Нет,к сожалению,у нас,что касается названия улиц,только дудаевы и авеню,сорри!
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