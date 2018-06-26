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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил со следующего сезона продавать пиво на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Agence France-Presse.

Разрешение продавать пиво на стадионах и на прилегающих к спортивным объектам территориях поддержали более 40 футбольных ассоциаций, входящих в УЕФА. При этом подчеркивается: «Организаторы матчей имеют право распространять и продавать алкоголь на стадионах и в относящихся к ним окрестностях только в рамках местного и национального законодательства».

Стоит добавить, что продавать на матчах еврокубков можно будет только пиво производства официального спонсора УЕФА.

Напомним, в России продажа алкоголя на спортивных сооружениях запрещена федеральным законодательством. Однако в июне 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому в периоды проведения соревнований (чемпионат мира, Кубок конфедераций) допускаются розничная продажа и потребление алкогольной продукции, реализуемой Международной федерацией футбола (ФИФА) — поэтому во время ЧМ-2018 на всех аренах турнира продается пиво.