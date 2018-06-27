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Латвийская теннисистка Алена Остапенко, посеянная на турнире в Истбурне (Великобритания) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Румынии Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час. Чемпионка "Ролан Гаррос" 2017 года четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и два брейка.

За выход в полуфинал Остапенко поспорит с представительницей Польши Агнешкой Радваньской.

Между тем российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв Анастасию Севастову со счётом 6:4, 6:4.