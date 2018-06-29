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Нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду выплатит футбольному клубу 120 млн евро отступных, чтобы перейти в другую команду, сообщает Ok diario со ссылкой на собственные источники.

Напомним, слухи о предстоящем уходе Роналду из «Реала» появились сразу после победного для мадридского клуба финала Лиги чемпионов — португалец пообещал скоро сообщить своим болельщикам некую новость.

Контракт Роналду с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года. Португалец играет в мадридском клубе уже девять лет, забив за это время 450 голов в течение 438 матчей. Французский «Пари-Сен-Жермен» уже предложил Роналду 45 млн евро в год («Реал» платит ему 21 млн евро).

Изначально, писали СМИ, «Реал» назначил на Роналду 1 млрд евро отступных — в январе эту сумму удалось в ходе переговоров снизить до 400 млн евро, а затем и до 120 млн евро. Однако это условие не касается ПСЖ и испанских клубов, которым все равно придется выложить миллиард при желании приобрести португальца.

При этом СМИ отмечают, что интерес к Криштиану Роналду проявляют клубы английской Премьер-лиги: «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».

Фото: flickr.com/MADRIDISTA.GE