Баскетболист ЛеБрон Джеймс, последние годы выступавший за «Кливленд Кавальерс», продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс» и подпишет с клубом четырехлетний максимальный контракт на сумму 154 млн долларов. Об этом сообщило агентство Klutch Sports Group, которым владеет Джеймс.

BREAKING: LeBron James signs 4-year $154 million contract with Los Angeles Lakers, according to Klutch Sports. pic.twitter.com/iODenOOi4I