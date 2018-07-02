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Баскетболист ЛеБрон Джеймс, последние годы выступавший за «Кливленд Кавальерс», продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс» и подпишет с клубом четырехлетний максимальный контракт на сумму 154 млн долларов. Об этом сообщило агентство Klutch Sports Group, которым владеет Джеймс.

BREAKING: LeBron James signs 4-year $154 million contract with Los Angeles Lakers, according to Klutch Sports. pic.twitter.com/iODenOOi4I — Joe Buttitta (@KEYTNC3Joe) 2 июля 2018 г.

30 июня у Джеймса истек дедлайн на опцию продления контракта с «Кавальерс», в результате чего спортсмен стал неограниченно свободным агентом и получил право самостоятельно выбирать себе новую команду. Среди претендентов на лучшего баскетболиста современности назывались «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Лейкерс» и, при определенных обстоятельствах, «Хьюстон Рокетс».

По данным инсайдеров, в ближайшее время «Лейкерс» подпишут еще нескольких звездных баскетболистов. Среди них числятся Кавай Ленард из «Сан-Антонио Сперс» и ДеМаркус Казинс из «Нью-Орлеан Пеликанс».

ЛеБрон Джеймс — трехкратный чемпион НБА (дважды в составе «Майами Хит» в 2012 и 2013 годах, а также с «Кавальерс» в 2016 году). Спортсмен четырежды получал звание MVP регулярного сезона и трижды — финальной серии плей-офф. Карьеру в Лиге в 2003 году начал в составе «Кавальерс», с 2010 по 2014 год выступал в составе «Хит», после чего в 2014 году вернулся в родной клуб и выиграл с ним первое чемпионство в истории «Кливленда».

Источник: daily.afisha.ru