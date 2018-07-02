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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова потерпела поражение в первом раунде Уимблдона, уступив в трех сетах спортсменке из Италии Камиле Джорджи - 1:6, 6:2, 4:6 . Об этом сообщает NRA.

Игра продолжалась 1 час и 54 минуты. Во время поединка Севастова четыре раза взяла подачу соперницы, совершила два эйса и семь двойных ошибок. Джорджи сделала пять брейков и три эйса, ошибившись при подаче 14 раз.

Ранее сообщалось, что в финале турнира на Мальорке Севастова уступила немке Татьяне Марии.

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко проведет свой первый матч на Уимблдоне завтра, ее соперницей станет британка Кейти Данн.