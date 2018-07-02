Севастова покидает Уимблдон после первого же тура (1)
Спорт | 2 июля 2018 года, 18:44
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова потерпела поражение в первом раунде Уимблдона, уступив в трех сетах спортсменке из Италии Камиле Джорджи - 1:6, 6:2, 4:6 . Об этом сообщает NRA.
Игра продолжалась 1 час и 54 минуты. Во время поединка Севастова четыре раза взяла подачу соперницы, совершила два эйса и семь двойных ошибок. Джорджи сделала пять брейков и три эйса, ошибившись при подаче 14 раз.
Ранее сообщалось, что в финале турнира на Мальорке Севастова уступила немке Татьяне Марии.
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко проведет свой первый матч на Уимблдоне завтра, ее соперницей станет британка Кейти Данн.
Победит или опять домой? Желаем продолжить!
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