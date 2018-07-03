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Во вторник, 3 июля, первая ракетка мужского тенниса в Латвии Эрнест Гулбис прошел во второй круг Уимблдона, пишет KasJauns.

В поединке первого круга Гулбис победил британца Джея Кларка со счетом 4:6, 6:3, 7:6, 3:6, 6:4. Оба теннисиста встретились на корте впервые.

В следующий раз первая ракетка Латвии встретится с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром, который числится под 23-м номером в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что латвийская теннисистка Анастасия Севастова потерпела поражение в первом раунде Уимблдона, уступив в трех сетах спортсменке из Италии Камиле Джорджи - 1:6, 6:2, 4:6 .