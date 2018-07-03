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Латвийская теннисистка Алена Остапенко в первом круге Уимблдона обыграла спортсменку из Великобритании Кэти Данн со счетом 6:3, 7:6 (7:5), сообщает "Советский спорт".

Матч Остапенко и Данн продолжался один час и 35 минут. Во время поединка латвийская теннисистка пять раз подала на вылет, сделала четыре ошибки при подаче и совершила четыре брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира Остапенко сыграет с победительницей пары Хитер Уотсон (Великобритания) – Кирстен Флипкенс (Бельгия).

Ранее сообщалось, что первая ракетка мужского тенниса в Латвии Эрнест Гулбис также прошел во второй круг Уимблдона.

Между тем Анастися Севастова потерпела поражение в первом круге турнира.