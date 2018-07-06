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Латвийская теннисистка Алена Остапенко разгромила бельгийку Кирстен Флипкенс во втором раунде Уимблдона – 6:1, 6:3.

Матч продолжался 57 минут. Алена превзошла соперницу по активно выигранным мячам (18:7) и по реализованным брейк-поинтам (5:1).

В третьем круге турнира латвийская спортсменка сыграет с Виталией Дьяченко из России. На прошлом Уимблдоне Остапенко дошла до 1/4 финала.

Тем временем латвийский теннисист Эрнест Гулбис в пяти партиях вырвал победу у занимающего 23-ю позицию в мировом рейтинге Дамира Джумхура из Боснии и также вышел в третий круг Уимблдона. Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:3, 1:6, 6:3.

Гулбис доходит до третьего круга Уимблдона в третий раз, это его лучший результат на этом турнире. В следующем круге латвийский теннисист встретится с американцем Тейлором Фрицем.