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Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду станет героем реалити-шоу, сообщает ТАСС.

По информации журнала Variety, социальная сеть Facebook запустит с форвардом новое реалити-шоу, которое будет представлять из себя документальный проект на стримминговой платформе Facebook Watch.

Отмечается, что переговоры компании с португальцем о съемках находятся на начальном этапе. Однако известно, что корпорация готова заплатить пятикратному обладателю "Золотого мяча" порядка $10 млн за 13 эпизодов.

33-летний Роналду является самым популярным спортсменом в Facebook. На его официальный аккаунт в социальной сети подписаны более 120 млн пользователей.