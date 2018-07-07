Спорт |

Первая ракетка Латвии, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, Алена Остапенко шагнула в четвертый круг Уимблдона, одолев россиянку Виталию Дьяченко – 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час 5 минут.

На счету Остапенко 4 эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Дьяченко, которую считают одной из сенсаций турнира, 2 раза подала навылет, 6 раз ошиблась при подаче и однажды взяла подачу соперницы.

Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Остапенко.

За выход в четвертьфинал Остапенко поспорит либо с австралийкой Дарьей Гавриловой (26), либо с белоруской Александрой Саснович.