Остапенко одолела россиянку и вышла 1/8 финала Уимблдона
Первая ракетка Латвии, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, Алена Остапенко шагнула в четвертый круг Уимблдона, одолев россиянку Виталию Дьяченко – 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час 5 минут.
На счету Остапенко 4 эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Дьяченко, которую считают одной из сенсаций турнира, 2 раза подала навылет, 6 раз ошиблась при подаче и однажды взяла подачу соперницы.
.@JelenaOstapenk8 moves into the @Wimbledon Round of 16 for the second consecutive year!— WTA (@WTA) 7 июля 2018 г.
Ousts Diatchenko, 6-0, 6-4--> https://t.co/JIlnMlTaKA pic.twitter.com/aZn352PIEr
Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Остапенко.
За выход в четвертьфинал Остапенко поспорит либо с австралийкой Дарьей Гавриловой (26), либо с белоруской Александрой Саснович.
After pulling off the upset against Maria Sharapova in the first round,— TSN Tennis (@TSNTennis) July 7, 2018
Vitalia Diatchenko's run at #Wimbledon has come to and end, falling to (12) Jelena Ostapenko 6-0, 6-4. pic.twitter.com/VcyHMoyxOv