Первая ракетка Латвии, занимающая 12-е место в рейтинге WТА, Алена Остапенко шагнула в четвертый круг Уимблдона, одолев россиянку Виталию Дьяченко – 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час 5 минут.

На счету Остапенко 4 эйса, 3 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Дьяченко, которую считают одной из сенсаций турнира, 2 раза подала навылет, 6 раз ошиблась при подаче и однажды взяла подачу соперницы.

. @JelenaOstapenk8 moves into the @Wimbledon Round of 16 for the second consecutive year! Ousts Diatchenko, 6-0, 6-4--> https://t.co/JIlnMlTaKA pic.twitter.com/aZn352PIEr

Счет личных встреч стал 2-0 в пользу Остапенко.

За выход в четвертьфинал Остапенко поспорит либо с австралийкой Дарьей Гавриловой (26), либо с белоруской Александрой Саснович.

After pulling off the upset against Maria Sharapova in the first round,

Vitalia Diatchenko's run at #Wimbledon has come to and end, falling to (12) Jelena Ostapenko 6-0, 6-4. pic.twitter.com/VcyHMoyxOv