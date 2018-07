Спорт |

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис вышел в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Гулбис в субботнем матче третьего круга со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0 обыграл четвертую ракетку турнира Александра Зверева, представляющего Германию. Встреча продолжалась 3 часа 20 минут.

Следующим соперником латвийского теннисиста станет победитель матча Ник Кирьос (Австралия, 15-й номер посева) — Кэй Нисикори (Япония, 24).

Для Гулбиса это первая полноценная победа над игроком топ-10 с "Ролан Гаррос"-2014, где он дошел до полуфинала. На "Ролан Гаррос"-2016 Гулбис играл с Жо-Вильфредом Тсонгой (8), и тот снялся, когда вел 5:2 в первом сете.

1R: Clarke

2R: Dzumhur

3R: Zverev



What a #Wimbledon Ernests Gulbis is having! pic.twitter.com/VaOfPJaYEQ