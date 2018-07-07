Эрнест Гулбис впервые с 2016 года обыграл теннисиста топ-10 (1)
Латвийский теннисист Эрнест Гулбис вышел в четвертый круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Гулбис в субботнем матче третьего круга со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 5:7, 6:3, 6:0 обыграл четвертую ракетку турнира Александра Зверева, представляющего Германию. Встреча продолжалась 3 часа 20 минут.
Следующим соперником латвийского теннисиста станет победитель матча Ник Кирьос (Австралия, 15-й номер посева) — Кэй Нисикори (Япония, 24).
Для Гулбиса это первая полноценная победа над игроком топ-10 с "Ролан Гаррос"-2014, где он дошел до полуфинала. На "Ролан Гаррос"-2016 Гулбис играл с Жо-Вильфредом Тсонгой (8), и тот снялся, когда вел 5:2 в первом сете.
1R: Clarke— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2018
2R: Dzumhur
3R: Zverev
What a #Wimbledon Ernests Gulbis is having! pic.twitter.com/VaOfPJaYEQ
Гулбис впервые в карьере вышел в четвертый круг "Уимблдона". В основную сетку он прошел через квалификацию и все три матча в основе выиграл в пяти сетах.
На "Больших шлемах" латвийский теннисист дошел до 1/8 финала впервые с "Ролан Гаррос"-2016.