Остапенко вышла в четвертьфинал Уимблдона (1)
Спорт | 9 июля 2018 года, 15:07
Латвийская теннисистка Алена Остапенко, посеянная на Уимблдоне под 12-м номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счетом 7:6 (7:4), 6:0.
Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Алексанрды 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в полуфинал Остапенко поспорит с победительницей матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Доминика Цибулкова (Словакия).
Источник: Чемпионат
Пока никто не успел сказать гадости , говорим , что рады за достигнутые результаты и будем держать кулаки на дальнейшую удачу . Молодец!
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