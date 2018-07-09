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Латвийская теннисистка Алена Остапенко, посеянная на Уимблдоне под 12-м номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счетом 7:6 (7:4), 6:0.

Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Алексанрды 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Остапенко поспорит с победительницей матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Доминика Цибулкова (Словакия).