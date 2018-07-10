Организаторы Уимблдона не поделили с ФИФА финальные матчи (1)
Организаторы Уимблдонского теннисного турнира предъявили претензии Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу времени начала финального матча чемпионата мира, который накладывается на финал старейшего теннисного турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде.
Общественность призывала начать теннисный матч раньше 14:00 по местному времени с учетом пересечения его с финалом чемпионата мира по футболу (16:00 по местному). Однако организаторы самого консервативного теннисного турнира с более чем столетней историей решили не отказываться от традиции.
"Удивительно, что у ФИФА появилась идея начать финальный матч в 16:00, - цитирует ТАСС коммерческого директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Мика Десмонда. - Такого в прошлом они не делали, однако таково теперь их решение. Наш финал всегда начинается в 14:00".
Представители ФИФА ответили, что решение о времени начала трансляции футбольного финала было принято вовсе не скоропалительно, а более двух лет назад, после тщательного изучения глобального рынка вещания.
В итоге трансляция теннисного поединка в Британии начнется на первом канале ВВС, а затем перейдет на второй, поскольку футбольный матч соберет большую ТВ-аудиторию.
Официальные представители Уимблдона сообщили, что финал чемпионата мира не будет показан на экранах, установленных на территории клуба, даже если сборная Англии будет играть в решающем матче.
Однако в связи с успешным выступлением родоначальников футбола на ЧМ-2018 зрителям на центральном корте разрешили смотреть матчи мундиаля на мобильных устройствах, сообщает газета Times со ссылкой Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.
Согласно строгим правилам Уимблдона, телефоны должны быть выключены не только на самих кортах, но и при подходе к ним, причем зрителей об этом предупреждают уже при входе на территорию клуба. Теперь же они смогут посмотреть матчи на гаджетах, не вставая с мест.
Сборная Англии сыграет в полуфинале чемпионата мира с командой Хорватии 11 июля, днем ранее в полуфинале сыграют французы и бельгийцы. Матч за третье место пройдет 14 июля, финал - 15 июля.
Фото из Flickr/carlo de marchis