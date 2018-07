Спорт |

Алена Остапенко переиграла словачку Доминику Цибулкову в двух непростых сетах в 1/4 финала Уимблдона. Чтобы впервые в своей карьере достичь получфинала такого престужного теннисного турнира первой ракетке Латвии для победы хватило двух сетов.

В первой партии теннисистки сразу начали активно и забрали по две чужих подачи. Исход первого сета решился в 11-м гейме, когда Остапенко забрала у Цибулковой еще одну подачу.

Во втором сете латвийская спортсменка также взяла два гейма на подаче словачки в дебюте партии, но отдала всего одну свою.

В полуфинале Алена Остапенко встретится с немкой Анжеликой Кербер.

Елена Остапенко (Латвия, 12) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 7:5, 6:4

