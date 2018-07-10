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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» согласовал с испанским «Реалом» трансфер форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает ТАСС.

Сумма трансфера составила €100 млн. Отмечается, что итальянский клуб будет выплачивать данную сумму в течение двух лет.

Соглашение с 33-летним португальским футболистом рассчитано до 2022 года.

Португальский нападающий выступал за «Реал» с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).

Ранее сообщалось, что президент туринцев Андреа Аньелли отправился в Грецию, чтобы подписать контракт с форвардом.

Сам Роналду объяснил, почему решил перейти из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус». Слова форварда приводятся на сайте клуба.

«Мне кажется, настало время открыть новый этап в моей жизни, поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня. Фанаты были невероятны все девять лет. Это были уникальные девять лет. Это было захватывающее время, хоть и трудное, ведь у "Реала" всегда были высокие требования», — написал Роналду в прощальном послании.

Он отметил, что время, проведенное в клубе, было, «вероятно, лучшим в жизни». Он поблагодарил клуб и пообещал, что эмблема «Реала» навсегда останется в его сердце.