Спорт |

Сотрудники итальянского автомобильного концерна FIAT, который является спонсором туринского футбольного клуба "Ювентус", объявили забастовку в связи с покупкой чемпионами страны у мадридского "Реала" 33-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.

Недовольство работников вызвано тем, что часть стоимости за нападающего оплатят за счет резервов концерна, сообщает портал Football Italia.

"Это недопустимо. Пока сотрудники переживают тяжелые экономические времена, компания тратит сотни миллионов евро на покупку игрока. Нам говорят, что наступили тяжелые времена, сокращаются социальные обязательства компании перед сотрудниками, в то же время инвестируются огромные деньги в футболиста. Нам говорят затянуть пояса, но разве это справедливо? У нас один работодатель, подобная разница в зарплатах недопустима", - цитирует заявление забастовщиков Sports.ru.

О переходе Роналду из мадридского "Реала" в "Ювентус" было объявлено во вторник. Сумма трансфера составила 100 млн евро, которые итальянский клуб будет выплачивать в течение двух лет. Зарплата игрока составит 30 млн евро в год.

"Сотрудники FIAT зарабатывали компании ее сегодняшнее состояние. Нам стоит инвестировать в новые модели автомобилей, что обеспечит будущее тысяч людей, а не одного футболиста. Компания должна ставить интересы работников на первое место, это должно быть целью. Сегодня это не так, владельцам интереснее мир футбола и развлечений", - говорится в обращении.

FIAT входит в холдинг Exor, который является владельцем клуба. Забастовка пройдет с 15 по 17 июля.