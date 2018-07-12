"Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту (2)
Спорт | 12 июля 2018 года, 09:42
Туринский "Ювентус" продает по одной футболке нападающего Криштиану Роналду в минуту, сообщает ТАСС.
По информации Tutto Juve, из-за большого спроса на футболки новичка итальянской команды перестал работать клубный интернет-магазин.
Отмечается, что у официальных магазинов "Ювентуса" растет очередь.
Стоимость одной футболки в среднем составляет 100 евро. Туринский клуб планирует продать не менее миллиона штук.
33-летний Роналду перешел в стан "бьянконери" из мадридского "Реала" во время текущего трансферного окна.
Фото из Flickr/cosimodts
Источник: Газета.ru
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