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Туринский "Ювентус" продает по одной футболке нападающего Криштиану Роналду в минуту, сообщает ТАСС.

По информации Tutto Juve, из-за большого спроса на футболки новичка итальянской команды перестал работать клубный интернет-магазин.

Отмечается, что у официальных магазинов "Ювентуса" растет очередь.

Стоимость одной футболки в среднем составляет 100 евро. Туринский клуб планирует продать не менее миллиона штук.

33-летний Роналду перешел в стан "бьянконери" из мадридского "Реала" во время текущего трансферного окна.

Фото из Flickr/cosimodts