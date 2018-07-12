Спорт |

Латвийская теннисистка Алена Остапенко сыграет сегодня в полуфинале Уимблдона. Встреча с немкой Анжеликой Кербер состоится сегодня в 13.00.

"Сейчас, возможно, один из пары моментов в моей карьере, когда я действительно полностью расслаблена и не ощущаю никакого давления. Я просто выхожу на корт и получаю удовольствие от игры. Может быть, это происходит потому, что пару недель назад на "Ролан Гаррос" я, наоборот, была под колоссальным давлением. А сейчас всё ушло, и я просто наслаждаюсь. Я играю на огромном корте в замечательном месте, на одном из своих любимых покрытий. Так что это очень весело и интересно", - говорит Остапенко.

Во втором полуфинале Серена Уильямс встретится с Юлией Гергес. Финал турнира "Большого шлема" состоится 15 июля.