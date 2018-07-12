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12-я ракетка мира, латвийская теннисистка Алена Остапенко уступила в полуфинале Уимблдона немке Анжелик Кербер со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Финал турнира "Большого шлема" состоится 15 июля. Десятая ракетка мира Анжелик Кербер второй раз в карьере сыграет в финальном поединке травяного "мэйджора". Ранее ей удавалось это в 2016 году, когда она проиграла американке Серене Уильямс в двух партиях.

В финале Кербер сыграет с победительницей противостояния Серена Уильямс (США) Юлия Гергес (Германия).

#Wimbledon tek kadınlar yarı finalinde Angelique Kerber, 1 saat 7 dakika süren maçta Jelena Ostapenko’yu 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. pic.twitter.com/VpiiRTIW9O — Socrates (@SocratesDergi) 12 июля 2018 г.

Источник: sports.ru