Остапенко уступила немке и не вышла в финал Уимблдона (6)

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Спорт | 12 июля 2018 года, 16:23

12-я ракетка мира, латвийская теннисистка Алена Остапенко уступила в полуфинале Уимблдона немке Анжелик Кербер со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Финал турнира "Большого шлема" состоится 15 июля. Десятая ракетка мира Анжелик Кербер второй раз в карьере сыграет в финальном поединке травяного "мэйджора". Ранее ей удавалось это в 2016 году, когда она проиграла американке Серене Уильямс в двух партиях.

В финале Кербер сыграет с победительницей противостояния Серена Уильямс (США) Юлия Гергес (Германия).

Источник: sports.ru

Комментарии 6
Рижанин40 минут назад
Кербер это элита мирового тенниса. Проиграть ей это не позор, а тем более полуфинале Уимблдона, что означает, что в этом соревновании Алёна в списке 4х сильнейших теннисисток.

Нам конечно хочется большего.

Мне кажется прошлогодняя победа Остапенко во Франции была достигнута благодаря огромному природному таланту и определённому везению.
Сейчас, когда спортсменка входит в более зрелый возраст конечно же одного таланта будет не хватать.

Пожелаем зрелости, мудрости, здоровья и конечно же удачи и побед.
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Вчера50 минут назад
Вчера Алена радовалась, ой как здесь все хорошо, отдыхаю.. И как ? Скромнее бы бать перед матчем.
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Саня58 минут назад
Ты же дебил, алёша.
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