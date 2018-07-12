Остапенко уступила немке и не вышла в финал Уимблдона (6)
Спорт | 12 июля 2018 года, 16:23
12-я ракетка мира, латвийская теннисистка Алена Остапенко уступила в полуфинале Уимблдона немке Анжелик Кербер со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 10 минут.
Финал турнира "Большого шлема" состоится 15 июля. Десятая ракетка мира Анжелик Кербер второй раз в карьере сыграет в финальном поединке травяного "мэйджора". Ранее ей удавалось это в 2016 году, когда она проиграла американке Серене Уильямс в двух партиях.
В финале Кербер сыграет с победительницей противостояния Серена Уильямс (США) Юлия Гергес (Германия).
#Wimbledon tek kadınlar yarı finalinde Angelique Kerber, 1 saat 7 dakika süren maçta Jelena Ostapenko’yu 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. pic.twitter.com/VpiiRTIW9O— Socrates (@SocratesDergi) 12 июля 2018 г.
Источник: sports.ru
Нам конечно хочется большего.
Мне кажется прошлогодняя победа Остапенко во Франции была достигнута благодаря огромному природному таланту и определённому везению.
Сейчас, когда спортсменка входит в более зрелый возраст конечно же одного таланта будет не хватать.
Пожелаем зрелости, мудрости, здоровья и конечно же удачи и побед.