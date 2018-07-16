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Ведущий латвийский теннисист Эрнест Гулбис в новом ранге WTA поднялся на 29 позиций и сейчас занимает 109 строчку в рейтинге. Между тем звезда женского тенниса в Латвии Алена Остапенко теперь находится на 11-м месте в списке, сообщает KasJauns.

Турнир Уимблдона завершился 16 июля, но 29-летний Гулбис дошел до одной восьмой финала, уступив японцу Кею Нишикори.

Остапенко смогла дойти до полуфинала чемпионата Уимблдона, таким образом установив новый рекорд в своей карьере. Однако в турнире латвийская теннисистка уступила спортсменке из Германии Ангелике Кербер со счетом 3-6, 3-6.

Еще в конце мая Алена Остапенко была пятой ракеткой в мировом рейтинге, однако ей не удалось защитить честь победительницы FrenchOpen и она потеряла место в первой десятке.

Фото: facebook.com