"Ювентус" за день продал футболок Роналду на 54 миллиона евро
Спорт | 16 июля 2018 года, 21:48
Туринский клуб «Ювентус» реализовал футболок Криштиану Роналду примерно на 54 млн евро в первый день официальных продаж, сообщает «Советский спорт».
По информации Yahoo Sport, на официальном сайте «Ювентуса» было сделано 500 тыс. заказов, а в магазинах клуба и через технического спонсора adidas во всем мире было продано 20 тыс. футболок.
Футболист прилетел в Турин вечером воскресенья вместе со своей семьей на частном самолете.
Утром понедельника форвард прошел медицинское обследование, а вечером у него должна состояться пресс-конференция.
За нападающего сборной Португалии «Ювентус заплатил €112 млн, зарплата футболиста составит €30 млн в год.
Фото: flickr.com/Dickson Dagogo
Источник: Газета.ru