Новый латвийский игрок в НБА: я надеру задницу Порзиньгису (2)

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Спорт | 17 июля 2018 года, 12:41

Латвийский форвард Родионс Куруц подписал 4-летний контракт с клубом НБА "Круклин Нетс", сообщает официальный сайт "Бруклина".

Как ранее писал Sportando, соглашение рассчитано на 7 млн долларов.

Куруц также должен заплатить 750 тысяч долларов "Барселоне" в качестве выкупа действующего соглашения, пишет Sports.ru.

Агент Куруца Артур Калнитис подтвердил факт состоявшейся сделки. Куруц гарантированно проведет три года в "Бруклине" и останется на четвертый, если клуб захочет видеть его в своих рядах, написал он у себя в Twitter.

После подписания контракта новичок "Бруклина" рассказал о том, что случится, когда он выйдет на площадку против Кристапа Порзиньгиса, который представляет "Нью-Йорк". "Я надеру ему задницу", — приводит слова Куруца Clutch Points.

Фото из Flickr/2930456

Комментарии 2
Самый лучший обед для латыша4 часа назад
Другой латыш
3
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Latviešu Patriots3 часа назад
Novēlu spožus sportiskus panākumus abiem spēlētājiem, lai uzvar stiprākais!
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