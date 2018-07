Спорт |

Латвийский форвард Родионс Куруц подписал 4-летний контракт с клубом НБА "Круклин Нетс", сообщает официальный сайт "Бруклина".

Как ранее писал Sportando, соглашение рассчитано на 7 млн долларов.

Куруц также должен заплатить 750 тысяч долларов "Барселоне" в качестве выкупа действующего соглашения, пишет Sports.ru.

Агент Куруца Артур Калнитис подтвердил факт состоявшейся сделки. Куруц гарантированно проведет три года в "Бруклине" и останется на четвертый, если клуб захочет видеть его в своих рядах, написал он у себя в Twitter.

Rodions Kurucs has signed a four year agreement with the @BrooklynNets ! Three years guaranteed, fourth year is a team option. Pure happiness, what a journey! The real fun starts now pic.twitter.com/vRdH4QeRBw