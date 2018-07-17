Фанаты "Реала" после ухода Роналду переделывают форму под стиль "Ювентуса"

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Спорт | 17 июля 2018 года, 13:10

Болельщикам мадридского "Реала" предложили вариант изменения игровой футболки под стиль "Ювентуса" после ухода из клуба нападающего Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".

Портал Bleacher Report в своем официальном аккаунте в твиттере опубликовал запись, на котором присутствует инструкция по переделке игровой майки "сливочных" с фамилией Роналду.

33-летний португалец стал игроком "Ювентуса" этим летом. Его трансфер обошелся "бьянконери" в 117 млн евро. За "королевский клуб" форвард выступал с 2009 года.

Ранее Роналду поблагодарил "Реал" после перехода в "Ювентус".

Фото из Flickr/Roberta Balbino

Источник: Газета.ru
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