Болельщикам мадридского "Реала" предложили вариант изменения игровой футболки под стиль "Ювентуса" после ухода из клуба нападающего Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт".

Портал Bleacher Report в своем официальном аккаунте в твиттере опубликовал запись, на котором присутствует инструкция по переделке игровой майки "сливочных" с фамилией Роналду.

33-летний португалец стал игроком "Ювентуса" этим летом. Его трансфер обошелся "бьянконери" в 117 млн евро. За "королевский клуб" форвард выступал с 2009 года.

Ранее Роналду поблагодарил "Реал" после перехода в "Ювентус".

How to turn your Ronaldo Real Madrid jersey into a brand new Juventus one pic.twitter.com/J9Yd3mZFhV