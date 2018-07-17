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Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей по версии делового журнала Forbes занял 41-летний американский боксер Флойд Мейвезер, который за год заработал 285 млн долларов.

За всю свою карьеру он, выступая в полусреднем весе, ни разу не был побежден на ринге и считается самым высокооплачиваемым боксером на протяжении всей истории профессионального бокса.

Около года назад Мейвезер заработал 275 млн долларов за один бой с Конором Макгрегором, состоявшийся в Лас-Вегасе. Благодаря этому гонорару он также был признан самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

На втором месте в рейтинге Forbes — голливудский актер Джордж Клуни. За год он заработал 239 млн долларов (сюда входят гонорары за съемки и доход от продажи за 1 млрд долларов алкогольной компании Casamigos, которой артист владел вместе с друзьями).

Замыкает тройку лидеров 20-летняя модель Кайли Дженнер с доходом в 166,5 млн долларов, заработанных благодаря линии косметики Kylie Cosmetics. Общее состояние звезды Instagram оценивается в 900 млн долларов.

Фото: flickr.com/mbah patrick