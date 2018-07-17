Вслед за Роналду в "Ювентус" может перебраться Зидан (2)

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан займет должность советника в итальянском футбольном клубе "Ювентус", утверждает портал Libertad Digital.

По информации издания, 46-летний специалист присоединится к итальянской команде в октябре, чтобы помогать спортивному директору Фабио Паратичи.

Также отмечается, что на решение Зидана повлиял переход в "Ювентус" из "Реала" португальского нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, Зидан являлся наставником мадридской команды с 2016 по 2018 год. За это время "Реал" становился чемпионом Испании и три раза выигрывал Лигу чемпионов. Он покинул пост главного тренера "Реала" 31 мая по собственному желанию.

Фото: libertaddigital.com

Комментарии 2
Патриот 9 минут назад
А вот и правильно! Руководство там какое-то хреновое и тренер гавно!
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Alex37 минут назад
Вот почему я забываю про футбол опять на 4 года...Любо-дорого было посмотреть на борьбу национальных сборных - Хорватия,южноамериканцы,Япония,Исландия .Даже Россию сюда не включу ,из-за Фернандеса. Не ,понимаю - всё течёт ,всё изменяется,динамика эволюции планеты ...Но от получёрной Франции у меня двоякое чувство .Отменный финал ,отличная игра,неисправимые косяки судей,большой счёт.Что ещё нужно болельщику ? Именно такого ЗРЕЛИЩА!И мы его увидели.А вот Франции в моём "понимании" я уже не увидел,я увидел классный европейский футбольный клуб.
Вот и Зидан "играет" в новый футбол ,это его право ...
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