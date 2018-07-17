Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан займет должность советника в итальянском футбольном клубе "Ювентус", утверждает портал Libertad Digital

По информации издания, 46-летний специалист присоединится к итальянской команде в октябре, чтобы помогать спортивному директору Фабио Паратичи.

Также отмечается, что на решение Зидана повлиял переход в "Ювентус" из "Реала" португальского нападающего Криштиану Роналду.

Libertad Digital: Зидан станет советником в «Ювентусе»https://t.co/f8exm5k3Ke — Зинедин Зидан 100% (@zidane_news) 17 июля 2018 г.

Напомним, Зидан являлся наставником мадридской команды с 2016 по 2018 год. За это время "Реал" становился чемпионом Испании и три раза выигрывал Лигу чемпионов. Он покинул пост главного тренера "Реала" 31 мая по собственному желанию.

Фото: libertaddigital.com