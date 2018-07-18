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21 сентября в Риге пройдет Олимпийский день – международное мероприятие, которое ежегодно организует Латвийский олимпийский комитет в целях повышения мастерства, дружбы, уважения к спорту. Цель этой акции — популяризация здорового образа жизни, заинтересовать молодежь в занятиях спортом и олимпийском движении.

В этом году вселатвийское мероприятие посвящено большому теннису, поэтому посланником Олимпийского дня будет первая ракетка Латвии, занимающая 11-ое место в рейтинге ATP Алена Остапенко.

"Олимпийский день" проходит одновременно по всей Латвии. Его участники выполняют утреннюю зарядку, а также участвуют в эстафетах и других спортивных мероприятиях.

Олимпийский день всегда проходит в сентябре, и не только в Латвии — спортом в этот день занимается более двухсот стран. Латвийский Олимпийский комитет организует это мероприятие уже 25 лет, но в таком формате, когда люди в массовом порядке выходят на улицу и занимаются спортом — восьмой год. И 8 лет назад на улицы вышло 25 тысяч людей. В прошлом году это более ста тридцати тысяч людей — рекордное для Латвии число.

Принять участие в Олимпийском дне может любой желающий.