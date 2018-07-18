Алена Остапенко всех зовет на Олимпийский день
21 сентября в Риге пройдет Олимпийский день – международное мероприятие, которое ежегодно организует Латвийский олимпийский комитет в целях повышения мастерства, дружбы, уважения к спорту. Цель этой акции — популяризация здорового образа жизни, заинтересовать молодежь в занятиях спортом и олимпийском движении.
В этом году вселатвийское мероприятие посвящено большому теннису, поэтому посланником Олимпийского дня будет первая ракетка Латвии, занимающая 11-ое место в рейтинге ATP Алена Остапенко.
#OlimpiskaDiena2018 šogad veltīta tenisam , tāpēc @JelenaOstapenk8 aicina Nāc&VingrotSāc! Lielā vingrošana 21.septembrī visā Latvijā! #OlimpiadeLV @LatvijasTeniss #OlimpiskaDiena #OlympicDay #OlympicDay2018 pic.twitter.com/4UatHQOMfT— LOK (@Olimpiade_lv) July 17, 2018
"Олимпийский день" проходит одновременно по всей Латвии. Его участники выполняют утреннюю зарядку, а также участвуют в эстафетах и других спортивных мероприятиях.
Олимпийский день всегда проходит в сентябре, и не только в Латвии — спортом в этот день занимается более двухсот стран. Латвийский Олимпийский комитет организует это мероприятие уже 25 лет, но в таком формате, когда люди в массовом порядке выходят на улицу и занимаются спортом — восьмой год. И 8 лет назад на улицы вышло 25 тысяч людей. В прошлом году это более ста тридцати тысяч людей — рекордное для Латвии число.
Принять участие в Олимпийском дне может любой желающий.