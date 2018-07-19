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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин признан лучшим спортсменом года по версии американской премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award), сообщает ТАСС.

Отмечается, что россиянин стал первым в истории игроком НХЛ, удостоенным этой награды.

В сезоне-2017/18 «Вашингтон» впервые стал обладателем Кубка Стэнли. По итогам плей-офф НХЛ Овечкин был признан лучшим игроком и получил «Конн Смайт Трофи».

Спортсменкой года стала американская сноубордистка Хлоя Ким, завоевавшая золото на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане в дисциплине «хафпайп».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подарил президенту России Владимиру Путину игровую майку Овечкина.