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Международный олимпийский комитет (МОК) расширил программу зимних Олимпийских игр 2022 года, включив в нее семь новых дисциплин, сообщает РИА Новости.

К уже традиционным зимних олимпийским видам спорта добавлены соревнования по бобслею среди женщин-одиночек, смешанная эстафета в шорт-треке, соревнования смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина, соревнования по фристайлу среди смешанных команд в дисциплине лыжная акробатика, состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр.

При этом общее число участников ОИ сокращено на 41 человека — до 2892 атлетов.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Фото: flickr.com/Vicky Smith