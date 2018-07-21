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Ведущий латвийский боксер Майрис Бриедис 21 июля сразится в Москве с французом Брендоном Делорье. Бой начнется около 22.00.

За день до состязаний Бриедис весил 90,3 кг. Вес Делорье составил 89,05 кг.

Дуэль Бриедиса и француза Делорье станет разогревочным боем перед главным событием вечера – финалом Всемирной суперсерии бокса. При этом латвиец до последнего оставался резервистом для этого поединка – если бы Усик или Гасиев решили отказаться от участия.

"Тренировочный лагерь был немного дерганным, поскольку месяц не было ясности, будет ли Усик боксировать в финале. Не знали, к чему готовиться. Подготовился я на 60%, но надеюсь, что это качественные проценты. Рассчитываю показать хороший бокс", - отметил Бриедис.

В своем Instagram аккаунте спорсмен поблагодарил всех за помощь в подготовке к поединку.

"Спасибо всем кто принимал участие в моей подготовке к бою!" - написал Бриедис.

За время карьеры Бриедис провел 24 боя. В них он одержал 23 победы, причем, 18 из них – нокаутом.

Фото из Facebook Майриса Бриедиса