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В итальянском Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением звездного новичка туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Таким образом болельщики местного клуба "Наполи" выражают свое отношение к недавнему трансферу 33-летнего португальца.

Как отмечает "Спорт-Экспресс", ранее на улицах этого итальянского города продавалась подобная атрибутика с изображением форварда Гонсало Игуаина, который перешел из "Наполи" в "Ювентус" в 2016 году,

Криштиану Роналду стал игроком "бьянконери" 10 июля, подписав с туринским клубом 4-летний контракт.

Safe to say they're not big fans of Ronaldo in Naples pic.twitter.com/d7LgjpYj5Q — UNILAD Football (@UNILADFooty) 18 июля 2018 г.

Напомним, что в минувшем сезоне футболисты туринского "Ювентуса" в рекордный седьмой раз подряд и 34-й в истории стали чемпионами страны. "Наполи" занял второе место в турнирной таблице, несмотря на клубный рекорд по набранным очкам (91 балл).

"Ювентус" является самым титулованным клубом страны, второе место по числу трофеев делят "Милан" и "Интер" (по 18). При этом еще два титула в сезонах-2004/05 и 2005/06 у туринцев отобрали из- за коррупционного скандала.

Фото из Flickr/Cristiano Ronaldo Mexico