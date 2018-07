Спорт |

В итальянском Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением звездного новичка туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Таким образом болельщики местного клуба "Наполи" выражают свое отношение к недавнему трансферу 33-летнего португальца.

Как отмечает "Спорт-Экспресс", ранее на улицах этого итальянского города продавалась подобная атрибутика с изображением форварда Гонсало Игуаина, который перешел из "Наполи" в "Ювентус" в 2016 году,

Криштиану Роналду стал игроком "бьянконери" 10 июля, подписав с туринским клубом 4-летний контракт.

Safe to say they're not big fans of Ronaldo in Naples pic.twitter.com/d7LgjpYj5Q