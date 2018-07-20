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Латвийский баскетболист, форвард "Никс" Кристапс Порзиньгис может не выйти на площадку в сезоне-18/19. Об этом сообщает Amico Hoops со ссылкой на источники в клубе.

Порзингис порвал крестообразные связки колена в феврале 2018-го.

В апреле об этом же предупреждал владелец клуба Джеймс Долан.

"Мне сказали, что он может вернуться в декабре, а может и не вернуться в следующем сезоне. Не знаю, чего ожидать", – сказал Долан The New York Post.

В документальном фильме, посвященном операции Порзиньгиса, хирург Дэвид Олтчек отмечал, что такой разрыв крестов, как у игрока из Латвии, имеет "благоприятный прогноз для восстановления", так как не пострадали хрящи и сухожилия.

Как ранее писал Mixnews.lv, в феврале Порзиньгис во время матча чемпионата НБА против "Милуоки" получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и выбыл на неопределенный срок.

Фото из Flickr/Take News