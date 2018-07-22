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Латвийский боксер Майрис Бриедис победил француза Брэндона Делорье единогласным решением судей в рамках боксерского вечера в Москве, сообщает Tass.ru.

Бриедис одержал 24-ю победу, на счету латвийца одно поражение. В полуфинале Всемирной боксерской суперсерии он проиграл россиянину Мурату Гассиеву. Делорье потерпел второе поражение, также на его счету 11 побед.

Главным боем вечера станет финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 90,71 кг.